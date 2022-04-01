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中職》球界首創！ 樂天舉辦猿宇宙NFT主題趴

2022/04/01 17:28

樂天將舉辦猿宇宙NFT主題趴。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒首創！樂天桃猿4月9日以及10日舉辦元宇宙相關的樂天市場猿宇宙NFT主題趴，兩天的入場觀眾都可以在現場掃QRCODE完成表單後參加由ACE交易所獨家提供的USDT（美元穩定幣）大放送活動，有機會獲得等同新台幣價值上萬的USDT（美元穩定幣）！賽前將舉辦空投紀念球衣NFT以及吉祥物NFT開盲盒儀式。由於是台灣職棒史上首次NFT主題日，台灣知名NFT社團（FOMO Dog Club/羊駝/Yolo Cat/大富翁/杰倫熊..等）都將現身桃猿主場，一同參與盛會。

NFT已經開始在各國職業運動行銷嶄露頭角但中職還是第一次，樂天桃猿甚至在3月28日於區塊鏈舉辦ETH以太幣競拍，拍賣出4月9日樂天市場猿宇宙趴的開球投手、開球打者以及開球主審資 經過熱烈拍賣落槌，投手/捕手項目由華人最強NFT社群 - FOMO Dog Club得標，主審項目則由小白友善社群，同時也是台灣多項知名NFT項目推手 - MePunk 獲得。 史上第一次用新興貨幣競標開球，拍出 8.5eth用現在的匯率換算大概是超過83萬新台幣得標！

為了慶祝職棒首創的NFT主題日，桃猿經典吉祥物NFT也即將登場在元宇宙！陪伴10號隊友多年的猿氣、大聖，將再次變身成為球迷朋友進入猿宇宙世界的獨一無二象徵！4月1 日在樂天桃猿NFT官網以及樂天桃猿NFT官網正式公售吉祥物NFT發售平台：樂天桃猿NFT官網>> https://lihi1.com/ARsdW樂天市場-樂天桃猿NFT專賣店>> https://lihi1.com/qVQEd　擁有吉祥物NFT有什麼特別的呢？首波150張將獲得4月9日樂天市場猿宇宙趴門票加上樂天點數1000點，在整個球季，每月也都會抽出包廂、團員席Box Seat名額以及各式不定時NFT獨享活動，未來更將持續發行動紫、阿迷…等主題配件，持有者能夠打造你心中最有個性的桃猿吉祥物（吉祥物NFT介紹&購買方式看更多https://lihi1.com/ARsdW

球團表示，球迷朋友可立即加入樂天桃猿NFT官方discord社群，更多桃猿NFT交流討論互動、以及樂天女孩不定時出沒 （https://lihi1.com/0xfns），任何NFT相關疑問請洽Rakuten Monkeys NFT Club粉專詢問。

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