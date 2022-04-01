棒球》屏東縣立國際棒球場即將興建 縣府與檢廉調合作

屏東縣立國際棒球場興建即將進行，對於屏東的棒球發展相當重要（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣立國際棒球場即將興建，今天縣府與檢察、廉政、調查3大司法機關合作，成立採購廉政平台，以杜絕不當外力涉入，確保重大工程順利推展，縣長潘孟安表示，新球場總經費高達24億元，可以容納15000名觀眾，為國際級的棒球場，能讓屏東縣棒球運動更加的發展。

位於高鐵特定區內的屏東縣立國際棒球場在行政院長蘇貞昌親自拍板定案興建國際級棒球場，縣府已經完成規畫準備招標，並與檢、廉、調機關合作成立平台，透過行政透明、全民監督等機制來杜絕不當外力涉入，以確保優質棒球場順利完工，廉政署副署長沈鳳樑、屏東地檢署檢察長張介欽等人今天都前往參加成立體禮。

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沈鳳樑說，重大工程透明公開，內外監督的力量，對於建設優質的體育設施，相當有助益。

張介欽表明，將全力協助縣府推動廉政平台的運作，讓公務員安心、放心、廠商有信心，能讓這項建設接受全民檢驗、如期完成。

潘孟安指出，廉能是最基本的要求，屏東是棒球春訓最好的基地，但因為球場太老舊、興建的方向不符合職棒的需求，導致發展受限，現在要興建五星級的國際棒球場，透過公開的平台來甄選優良廠商建設，並在全民監督下，工程一定能順利完成，為屏東的棒球紮根發展。

屏東縣立國際棒球場興建工程，縣府與檢廉調司法機關合作，公開透明招標（記者葉永騫攝）

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