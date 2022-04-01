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PLG》巨人大戰！領航猿221公分洋將今開箱大戰攻城獅辛巴

2022/04/01 18:54

桃園領航猿新洋將貝索維奇。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕P. LEAGUE+桃園領航猿今天在主場桃園巨蛋大戰226公分辛巴領軍的新竹攻城獅，領航猿為了對抗辛巴，也要讓221公分的貝索維奇（Nemanja Bešović）首次亮相。

領航猿本季找來183公分小洋將吉倫（John Gillon），但未打出預期的化學效應，球隊開季3場都輸球，兩方在今年1月就分道揚鑣，猿隊再來就剩喬丹和羅賓森攜手，而203公分羅賓森已是陣中最高，禁區高度不足令領航猿頭痛。

來自塞爾維亞的29歲貝索維奇來台前效力保加利亞聯賽，平均出賽16.1分鐘，貢獻10.9分、3.9籃板、投籃命中率57.8%。他具有歐洲長人的風格，具備投射能力，以及高度、靈活度都不錯。

貝索維奇今天第一場就要遇到前役又完成30分、30籃板的辛巴，剛好可以直接考驗他的能耐，至於領航猿另一位洋將則是登錄羅賓森。

前來踢館的攻城獅則是繼續擺上辛巴、法獅，而他們的本土球員日前對高雄鋼鐵人難得打出競爭力共斬獲64分，成為贏球關鍵。總教練林冠綸認為，陣中本土球員都很優秀，希望前役的火力能持續發揮，力保季後賽席次。

攻城獅辛巴。（資料照，PLG提供）

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