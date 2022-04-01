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中職》中信兄弟開幕戰對統一獅 盧秀燕再喊話副總統參加封王遊行

2022/04/01 19:56

中信兄弟明首戰統一獅，盧秀燕送水果向中信兄弟球員加油打氣。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中華職棒33年例行賽即將開打，台中地主隊中信兄弟明天將在台中洲際棒球場首戰迎戰統一獅，台中市長盧秀燕今到球場鼓勵中信兄弟全體隊員，致贈全隊水果禮盒為選手們加油打氣，她除預祝中信兄弟邁向二連霸外，再度向副總統賴清德喊話，強調今年一定會邀副總統穿中信兄弟球衣，一起來參加封王遊行。

盧秀燕今赴洲際棒球場與球員一起呼喊「中信兄弟，二連霸」打氣，預祝中信兄弟旗開得勝，帶回總冠軍，她說，前年由統一獅、去年由中信兄弟分別獲得總冠軍，今年中信兄弟一定會再榮獲冠軍，「三戰兩勝」，屆時會邀請賴副總統穿中信兄弟球衣，一起來參加封王遊行。

近來國內疫情升溫，明日球賽將吸逾萬人進場，盧秀燕也呼籲球迷進場看球務必配合相關防疫措施，確保防疫安全。

台中市運動局指出，中信兄弟是台中在地球隊，去年連4勝強勢奪下總冠軍，讓市民感受到總冠軍的榮耀，中職大聯盟例行賽即將開打，球迷關注外，不少台中市民及市府都替中信兄弟加油；配合防疫，現場採購票實聯制、出入口量測體溫、觀賽民眾佩戴口罩、飲食在固定座位上飲用等措施。

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