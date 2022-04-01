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NFL》衛冕軍公羊再補強 5年14億簽下前海鷹8屆明星線衛

2022/04/01 22:08

華格納。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鐵了心決定重建的西雅圖海鷹，在此休賽季將明星四分衛威爾森（Russell Wilson）交易至野馬，另也將8屆職業盃、6屆年度第一隊的明星線衛華格納（Bobby Wagner）釋出，海鷹「Legion of Boom」時代正式結束。而據美媒報導，衛冕軍洛杉磯公羊將以5年5000萬美元（約14億新台幣）合約簽下華格納。

31歲的華格納生涯10個球季皆效力於海鷹，2014年首度入選職業盃與年度第一隊，並在同年靠著堅強的防守陣容與四分衛威爾森的帶領下，以43：8輾壓丹佛野馬，奪下該年超級盃冠軍。此後華格納年年皆入選職業盃（美式足球的明星賽），自2016年球季更連續5年獲得年度第一隊殊榮。

日前華格納也公開透露，海鷹球團將自己釋出的處理方式令他感到不太高興；而海鷹總管史奈德（John Schneider）與總教練卡羅爾（Pete Carroll）也對與華格納溝通的方式感到後悔。上季華格納繳出個人單季新高的170次擒抱，生涯1383次擒抱也是海鷹隊史紀錄，另也累積23.5次擒殺。

在另一位防守大將米勒（Von Miller）轉戰水牛城比爾後，「宇宙羊」又再度進行補強。防守組部份除了新同學華格納，包括防守截鋒唐諾德（Aaron Donald）與角衛拉姆西（Jalen Ramsey）均至少入選過三次年度第一隊；進攻端上，日前也已與四分衛史塔福（Matthew Stafford）簽下4年合約，加上陣中接球三冠王庫普（Cooper Kupp），來季公羊依舊星光熠熠。

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