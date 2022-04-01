PLG》紀錄之夜！攻城獅「全獅出動」大勝領航猿奪2連勝

新竹街口攻城獅朱雲豪連飆三分。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕新竹攻城獅今天在桃園巨蛋作客，完全不給地主桃園領航猿保留顏面，在上半場就轟進71分，最終攻城獅以116：97大勝領航猿，拿下2連勝。

221公分的貝索維奇（Nemanja Bešović）今日首度穿上領航猿戰袍亮相，首節攻下14分，但作客的攻城獅毫不手軟，尤其選秀狀元朱雲豪首節更是彈無虛發，單節5顆三分球追平聯盟紀錄。

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新竹街口攻城獅朱雲豪。（記者陳志曲攝）

值得一提的是，攻城獅首節44分進帳打破富邦勇士保持的42分紀錄，以及攻城獅第一節也有34分，兩隊合計78分入袋也締造PLG新猷，且攻城獅次節手感依舊燙，半場71分追平聯盟紀錄，半場結束就以71：58領先地主領航猿。

攻城獅第三節開局依舊神勇，直接以11：0攻勢取得24分領先，且羅賓森於10分14秒又往林宜輝臉部招呼，經裁判重新檢視後就被驅逐出場，且這一拳除了此仗提前離場，後續也有可能被禁賽、罰款。

領航猿第四節以11：2攻勢回神，只是這口氣無法延續，最終還是吞下2連敗。贏球的攻城獅表現最佳為辛巴27分，高國豪24分，朱雲豪21分，林宜輝16分，法獅13分，又一次以5人得分都破雙位數，收下勝利。

至於領航猿最稱職是貝索維奇27分，遭趕出場的羅賓森16分，施晉堯18分，吳家駿12分。

桃園領航猿新洋將貝索維奇（中）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

新竹街口攻城獅辛巴（左）與桃園領航猿新洋將貝索維奇（右）對位。（記者陳志曲攝）

羅賓森（右）未來可能遭到罰款與禁賽。（記者陳志曲攝）

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