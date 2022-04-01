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柔道》太帥了！「柔道男神」楊勇緯安塔利亞稱王 第2面大滿貫賽金牌到手

2022/04/01 22:49

楊勇緯安塔利亞大滿貫摘金（取自ＩＪＦ推特）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「柔道男神」楊勇緯今在土耳其舉行的安塔利亞大滿貫賽男子60公斤級金牌賽，靠著關鍵時刻取得的半勝， 以1：0擊敗2019年世錦賽金牌、喬治亞好手奇赫維米阿尼（Lukhumi Chkhvimiani），拿下生涯第2座大滿貫冠軍。

楊勇緯在去年東京奧運替台灣拿下首面柔道銀牌，還登上世界排名第一，並在11月於阿布達比奪得生涯第一面大滿貫賽金牌，氣勢銳不可當。

儘管4個月未出戰國際賽，楊勇緯的身手依舊出色，這次榮膺安塔利亞大滿貫賽頭號種子，獲首輪輪空優勢，他在比賽中一路過關斬將，擊敗蒙古選手巴雅巴蘇倫（Sukhbat Byambasuren）、法國好手雷沃爾（Cedric Revol） 、義大利名將潘塔諾（Angelo Pantano）。

楊勇緯在4強對上世界排名22的喬治亞選手帕皮納許維利（Jaba Papinashvili），兩人一路纏鬥，但楊勇緯在比賽剩下最後49秒時，靠著寢技壓制對手拿下「一本勝」，順利晉級決賽。

關鍵金牌戰，楊勇緯與奇赫維米阿尼一路纏鬥，但他在最後1分32秒時使出過肩摔，取得關鍵半勝，終場以1：0成功勝出，拿下冠軍。

楊勇緯結束安塔利亞賽事後將返台持續備戰，瞄準6月在中國成都登場的世界大學運動會，接著下半年度還有杭州亞運及世界柔道錦標賽。

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