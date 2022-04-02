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楊勇緯奪冠 駐土耳其代表黃志揚激動披掛金牌 - 自由體育
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楊勇緯奪冠 駐土耳其代表黃志揚激動披掛金牌

2022/04/02 01:12

〔中央社〕「柔道男神」楊勇緯今天在安塔利亞柔道大滿貫賽奪冠，大會貴賓駐土耳其代表黃志揚披掛金牌時告訴楊勇緯：「謝謝你讓我可以頒金牌給你，你是台灣人的驕傲。」

安塔利亞大滿貫賽（Antalya Grand Slam 2022）1至3日舉行，黃志揚和代表處同仁專程從安卡拉前往安塔利亞，與當地僑胞一起在比賽現場為中華隊加油。

安塔利亞大滿貫賽是大會頭號種子楊勇緯本季第1場比賽，頂著世界第1與東京奧運銀牌光環的他不負眾望，一舉摘金。

受邀擔任大會頒獎貴賓的黃志揚坦承，看著中華奧會會旗在中華民國國旗歌旋律中冉冉升起時，站在頒獎台旁的他按耐著激動情緒感謝楊勇緯的奮戰。

黃志揚於頒獎後在電話中告訴中央社記者，他第一次代表國家在國際賽事上頒獎給台灣選手，而且頒的就是金牌，這是他從事外交工作24年來最感動的一刻。

他說：「這一刻我將永生難忘。謝謝楊勇緯讓我們外交人員感到如此驕傲。」

楊勇緯決賽時遭遇喬治亞名將奇赫維米艾尼（Lukhumi Chkhvimiani），兩人曾在2019年世錦賽8強交鋒，當時楊勇緯落敗。雙方再次碰頭，戰局大不同。

教練劉文等於賽後在電話中告訴中央社記者：「經過這幾年的成長，勇緯已經知道要怎麼對付他。」

劉文等說，奇赫維米艾尼擅長以抓握將對手拉近身體的方式來施展技巧，「我提醒勇緯用右手把對方左手抵擋開，然後再做變化，以破壞對方的攻擊節奏。勇緯整個過程都有掌握到，按著自己的節奏在比賽」。

楊勇緯和對手一路纏鬥，直到比賽還剩1分32秒時，他利用過肩摔成功拿下半勝，並且靠著這記半勝擊敗對手，在開季首站比賽就順利摘冠。

劉文等說，楊勇緯接下來將備戰受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而順延一年的成都世界大學運動會，然後轉戰匈牙利布達佩斯大滿貫賽與杭州亞運。（編輯：徐睿承）1110402

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