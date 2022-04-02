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橄欖球》驚傳選手染疫！家屬批評全國錦標賽疏失

2022/04/02 06:55

橄欖球全國錦標賽傳出選手染疫，家屬抱怨疏失。（家屬提供）

〔體育中心／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近來在國內有回溫趨勢，日前台北市百齡球場進行的第76屆全國橄欖球錦標賽，驚傳年輕選手染疫，甚至導致後續賽事被迫取消，但選手家屬投訴，主辦單位有疏失也未關心，引發球迷與球友熱議。

選手家屬質疑，疫情反撲來勢洶洶，這項全國錦標賽似乎賽前並未做好防疫宣導，現場也沒落實相關措施，甚至當天場邊民眾都可自由進出、近距離觀看，加上比賽時選手都有激烈肢體碰撞，也不會戴口罩，就令部分參賽隊伍憂心忡忡，之後公開組某隊學生選手不幸確診，主辦單位的中華民國橄欖球協會也沒表達關懷慰問，更令家屬和隊友感到不滿。

對此協會回應，相關賽事已提前結束，難以證實是否有選手因此染疫，但比賽期間防疫措施都依照體育署規定，至於場外觀眾則無法管制。協會官網公告，受疫情因素影響，經各隊同意，公開組後續賽事取消，排名依目前累積積分決定，1至4名依序為元坤隊、台北猴王、基隆海洋、台北市大。至於北市府日前公布，確診的海洋大學教授，曾率該校隊伍參賽，現場民眾約200人；衛生局表示，包括球員和裁判，已經篩檢接觸者47人，目前都是陰性。　

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