MLB》大都會壞消息！塞揚王牌德葛隆關機4週 最快6月復出

德葛隆6月才能復出。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會強投德葛隆（Jacob deGrom）昨傳出右肩緊繃，經過核磁共振檢查後，確定將關機4週，可能到6月才能復出。

近幾年飽受傷勢所擾的兩屆塞揚強投德葛隆，今年在春訓出賽2場一共5局投球飆出10次三振、防禦率僅1.80，根據總教練休瓦特（Buck Showalter）指出，這位當家王牌是在當地時間31日傳接球練習的後段時肩膀出現不適情況。

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大都會隨即幫德葛隆安排核磁共振檢查，結果顯示肩胛骨有壓力反應，肩膀出現發炎情形。德葛隆接下來4週將會關機，之後球團會再度重新評估他的傷勢。

總管艾普勒（Billy Eppler）提到，德葛隆除會完整休息一個月，若恢復狀況良好，可能還會需要再一個月逐漸增加投球量，因此六月會是較可能的復出時機。

「每個人都會遇到困境，每個人、每支球隊都會，你就是必須去面對它，」艾普勒無奈表示，「我們會想看到他投開幕戰嗎？當然。但我們知道現在這就是球隊遇到的狀況，必須設法處理、然後繼續向前。」

德葛隆無緣開幕戰後，此役的先發重任可能就會落在另一強投薛哲（Max Scherzer）肩上，不過這位37歲老將目前大腿也有輕微的傷勢，是否會造成影響，就要看他明天在隊內賽的表現。

薛哲明天預計在隊內賽主投7局，教練團將會密切關注他的狀況，若無大礙，再加上足夠的天數休息，大都會4月8日作客國民的開幕戰，很有可能就是由薛哲對決老東家。

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