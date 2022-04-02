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MLB》棒次與神鱒對調 大谷翔平敲三壘安、春訓攻擊指數超嚇人

2022/04/02 08:59

〔體育中心／綜合報導〕天使今天熱身賽對戰紅人，總教練梅登（Joe Maddon）嘗試新打線的排序，讓「神鱒」楚奧特（Mike Trout）擔任開路先鋒，而大谷翔平改打第2棒，兩人都有敲安，大谷敲出一支三壘安打，天使靠著艾奎拉（Ryan Aguilar）9局下的再見安打，終場以7：6氣走紅人。

大谷翔平今天改打第2棒，敲出本季春訓首支三壘安打。（美聯社）

大谷翔平將在開幕戰同場投打二刀流，以「一棒・投手兼DH」的身上登場，將寫下大聯盟史上首見紀錄，而熱身賽都是擔任開路先鋒的角色，不過天使今天讓大谷翔平和楚奧特的棒次對調，總教練梅登坦言就是想要嘗試試看看，若是大谷在楚奧特後面打擊會是什麼樣子，對他會有什麼影響，未來也有可能會有這樣的調度。

楚奧特此役3打數1安打，另有1次三振，熱身賽打擊率略升至2成86，而大谷翔平同樣也是3支1，打擊率升至3成，OPS（整體攻擊指數）高達1.162。大谷在1局下從紅人先發投手歐布萊恩（Riley O'Brien）手中敲出本季春訓首支中外野三壘安打，連4戰敲安，下一棒倫登敲安將他送回，天使該局拿下2分先馳得點。

效力紅人的日籍球員秋山翔吾今天也同場出賽，5打數1安打，吞下1次三振，春訓打擊率為1成82。

秋山翔吾。（美聯社）

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