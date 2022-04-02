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MLB》紅雀火球男飆速164公里外帶超狂位移 棒球忍者直呼作弊

2022/04/02 12:34

〔體育中心／綜合報導〕曾飆出105.1英哩（約169.1公里）伸卡球技驚四座的紅雀火球男希克斯（Jordan Hicks），本季依舊話題不斷，昨天熱身賽對戰馬林魚飆出近102英哩（約164公里）的伸卡球，且帶有18吋的位移，在網路上引發熱議。希克斯賽後受訪時表示，今年將不會硬要催球速，100到101英哩對他而言才是最自然的。

紅雀火球男希克斯。（資料照，法新社）

火球男希克斯以驚人球速聞名，2018年菜鳥球季曾飆出105.1英哩的伸卡球，追平洋基守護神查普曼（Aroldis Chapman）所保有的大聯盟最速紀錄，但隔年因接受韌帶置換（俗稱Tommy John）手術提前報銷，2020年賽季因健康問題和疫情退出，去年也因右肘發炎進入傷兵名單，只出賽10場。

希克斯在今年春訓滿血復出，出賽2場投2.1局送出4K無失分，昨日對戰馬林魚隊時，5局下用101.9英哩的伸卡球三振掉奇澤姆（Jazz Chisholm），球的位移高達18吋，讓「棒球忍者」佛里曼（Rob Friedman）直呼是作弊。

希克斯透露今年將不會追逐球速，他賽後受訪表示，他將以前的自己留在2019年了，本季他會視場上情況，可能會飆出103到105英哩的火球，不過100到101英哩對他來說比較輕鬆，這是他可以容易達到的。

紅雀投手教練麥達克斯（Mike Maddux）認為，能投出好的球路才是投手生存之道，球速多快並不重要，「他擁有特別的手臂，能投出別人投不出的速球，很多人可以飆出很快的4縫線速球，但沒有人能像他這樣投2縫線，他真的是個特別的存在。」

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