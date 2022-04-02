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中職》泰迪的好 林子偉很清楚

2022/04/02 09:39

泰迪（左）今晚擔任中信兄弟開幕戰先發投手，日前也和林子偉效力獅隊的堂哥林岱安敘舊，兩人過去曾是很好的投捕搭檔。（中信兄弟提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕28歲的右投泰迪今天將擔任中信兄弟開幕戰先發投手，他除了過去兩季在統一獅的表現獲得好評，連在紅襪的昔日隊友林子偉都表示：「泰迪的控球真的很好，雖然很少三振，但就是會讓人打不好。」

泰迪在2013年進入紅襪小聯盟體系，林子偉則早他一年，從短期1A到3A的各個層級，兩人幾乎都重疊到，林子偉就說：「我們幾乎都一起啊（指同隊）。」泰迪在2019年季後遭紅襪釋出，隔年到台灣發展，林子偉當時聽說他加盟統一獅後，還立刻跟效力獅隊的堂哥林岱安視訊通話，要他多多照顧泰迪。

今年隨獅隊練球，林子偉也和已轉戰兄弟的泰迪碰到面，是兩人首次在台灣相會，「我有問他在台灣感覺好嗎?他說很好，隊友都很照顧他。」林子偉還要泰迪在台灣的時候多吃點美食，「我跟他說，不然等到回美國就吃不到這些食物了。」

泰迪在獅隊留下12勝2敗、防禦率2.51的優異表現，今晚又要扛下兄弟首戰先發殊榮，林子偉對他的好表現一點也不意外，表示：「泰迪是一個很好的投手，一開始沒發現到，但到2A之後，我就發現他的控球很好。」泰迪在2016至2018年效力紅襪2A期間，K9值（每9局可投出的三振數）都在6點多左右，確實如林子偉所說三振率並不高，但靠優異的控球及到位的變化球，仍能有效製造出局數。

「也不知道為什麼就是沒有上去，滿可惜的。」林子偉也認為泰迪沒上過大聯盟有些可惜，但強調他真的是很好的選手。

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