NBA》波辛傑斯對老東家完美復仇 獨行俠慘敗巫師終止3連勝

波辛傑斯面對老東家繳24分9籃板。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕已經確定無緣季後賽的巫師，今在主場迎戰獨行俠，靠卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）繳本季新高35分、波辛傑斯（Kristaps Porzingis）面對老東家繳24分9籃板之下，終場以135：103終止對手近期3連勝。

獨行俠今年2月將長人波辛傑斯送到巫師，換回高砲塔射手貝坦斯（Davis Bertans）、控衛汀維迪（Spencer Dinwiddie），波辛傑斯今面對前東家，18投8中，另有2記3分彈，包括第三節幫助球隊拉開至26分差的三分球。

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獨行俠隨後雖曾靠一波16：3的攻勢把分差減半，但隨後又讓巫師拉開差距，且總教練奇德（Jason Kidd）還在末節領了兩次技術犯規被驅逐出場，達拉斯大軍最後就以超過30分差慘敗，目前在西部落後第3的勇士0.5場勝差。

卡德威爾波普。（美聯社）

除波辛傑斯對老東家有好表現外，卡德威爾波普今也砍下35分另有4籃板、八村壘繳21分、5籃板4助攻。

獨行俠方面今僅有兩人得分上雙，一哥東契奇（Luka Doncic）轟全場最高36分、布朗森（Jalen Brunson）拿下21分、汀維迪對前東家上場23分鐘僅拿8分。

東契奇。（今日美國）

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