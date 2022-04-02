NBA》布克轟41分仍難敵主力輪休的灰熊 太陽中斷9連勝

多名主力輪休的灰熊，今在D.布魯克斯30分的領軍下，擊敗聯盟龍頭太陽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部前兩大強權今天正面交鋒，灰熊雖然少了少主莫蘭特（Ja Morant），多名主力也輪休，但團隊戰力堅強，全隊7人得分上雙，在D.布魯克斯（Dillon Brooks）30分的領軍下，灰熊終場以122：114擊敗聯盟龍頭太陽，近期拉出一波6連勝的佳績。

灰熊少主莫蘭特近期因為膝蓋痠痛高掛免戰牌，而今天主場對戰太陽也讓多名主力輪休，包括貝恩（Desmond Bane）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）和S.亞當斯（Steven Adams）等人。但灰熊首節在D.布魯克斯的帶領下，打出一波11：1的攻勢，他單節也挹注11分，首節以34：23取得雙位數領先，太陽在次節逐漸追回失分，布克（Devin Booker）上半場貢獻12分，助隊追到50：54的四分落後。

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兩隊易籃後在第三節展開纏鬥，灰熊末節出現奇兵，庫查爾（John Konchar）和Santi Aldama聯手率隊打出一波13：0的攻勢帶走勝利，儘管布克單節獨拿19分，但仍難力挽狂瀾，太陽終場以114：122輸球，9連勝戛然而止。

灰熊全隊共有7人得分上雙，布魯克斯攻下全隊最高的30分，外帶7助攻，Z.威廉斯（Ziaire Williams）挹注19分，莫爾頓（De'Anthony Melton）有17分、6籃板，庫查爾替補貢獻14分、6籃板。

布克攻下全場最高的41分，布里吉斯（Mikal Bridges）有18分、2抄截，保羅（Chris Paul）雖然6投2中只拿8分，但有11助攻和3抄截，艾頓（Deandre Ayton）則有9分、12籃板。

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