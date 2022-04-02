晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MLB》「有任何問題儘管打給我」 筒香暖舉令鄭宗哲好感動

2022/04/02 10:14

鄭宗哲。（資料照，美聯社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕匹茲堡海盜旅美好手鄭宗哲，今天在大聯盟熱身賽初登場對藍鳥就轟3分砲技驚四座，他透露，日籍隊友筒香嘉智拿了一大堆裝備送給他，還給他聯絡方式，並說:「以後你有任何問題或是裝備不夠，儘管打給我說，不要害羞。」筒香此舉令他相當感動。

鄭宗哲說，筒香非常清楚小聯盟球員欠缺裝備，在小聯盟到處征戰也非常辛苦，同為亞洲人，對他非常照顧，今天就給他球棒和手套，十分感謝筒香。

筒香日前自掏腰包花2億日圓（約新台幣4900萬元），在家鄉和歌山橋本市自費興建名為「筒香體育學院」的大型棒球設施，佔地3萬平方公尺，位於橋本市中央公園，有主球場、副球場各1座，目前已蓋好室內練習場，主球場預計今年夏天完工，預計2年後成立以這座球場為據點的少棒隊。

鄭宗哲透露，之前他就有在社群網站分享筒香自費蓋棒球場的事蹟，並不是因為筒香是大聯盟或海盜球員才分享，而是他認為這是很棒的事情，「今天我有跟筒香說，你做的事情很棒。」

筒香2020年旅美加盟光芒，隔年季中被交易至道奇，隨後遭釋出，並在2021年8月加盟海盜，大聯盟生涯出賽132場，387打數敲81安，打擊率2成09，另有16轟、56分打點，去年季中轉戰海盜43場敲8轟，表現谷底反彈。

筒香嘉智。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。