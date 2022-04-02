MLB》「有任何問題儘管打給我」 筒香暖舉令鄭宗哲好感動

鄭宗哲。（資料照，美聯社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕匹茲堡海盜旅美好手鄭宗哲，今天在大聯盟熱身賽初登場對藍鳥就轟3分砲技驚四座，他透露，日籍隊友筒香嘉智拿了一大堆裝備送給他，還給他聯絡方式，並說:「以後你有任何問題或是裝備不夠，儘管打給我說，不要害羞。」筒香此舉令他相當感動。

鄭宗哲說，筒香非常清楚小聯盟球員欠缺裝備，在小聯盟到處征戰也非常辛苦，同為亞洲人，對他非常照顧，今天就給他球棒和手套，十分感謝筒香。

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筒香日前自掏腰包花2億日圓（約新台幣4900萬元），在家鄉和歌山橋本市自費興建名為「筒香體育學院」的大型棒球設施，佔地3萬平方公尺，位於橋本市中央公園，有主球場、副球場各1座，目前已蓋好室內練習場，主球場預計今年夏天完工，預計2年後成立以這座球場為據點的少棒隊。

鄭宗哲透露，之前他就有在社群網站分享筒香自費蓋棒球場的事蹟，並不是因為筒香是大聯盟或海盜球員才分享，而是他認為這是很棒的事情，「今天我有跟筒香說，你做的事情很棒。」

筒香2020年旅美加盟光芒，隔年季中被交易至道奇，隨後遭釋出，並在2021年8月加盟海盜，大聯盟生涯出賽132場，387打數敲81安，打擊率2成09，另有16轟、56分打點，去年季中轉戰海盜43場敲8轟，表現谷底反彈。

筒香嘉智。（資料照，美聯社）

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