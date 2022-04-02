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MLB》受「護國神捕」高志綱感召 鄭宗哲渴望征戰經典賽

2022/04/02 10:27

鄭宗哲。（資料照，歐新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕20歲的鄭宗哲今天大聯盟熱身賽初亮相，就用一發3分砲做自我介紹，展望明年WBC經典賽，他展現高度意願和企圖心，「如果國家隊有徵召我，海盜球團也願意放行，我很樂意參賽，能多打大比賽增加經驗也是好事。」

鄭宗哲是2019年U18世界盃冠軍台灣隊長，去年征戰U23世界盃，隨後轉戰哥倫比亞聯盟磨練，並進軍加勒比海大賽奪冠，大賽經驗豐富。

對於過去經典賽印象，鄭宗哲說，「印象最深刻是2013年，當時王建民、郭泓志、陽岱鋼領軍，打出一場場令人感動的比賽，當時我讀小學六年級，覺得他們真的好棒，有一場對韓國，林哲瑄接到球先傳給郭嚴文，再傳給捕手高志綱觸殺跑者，至今難忘。」

還原現場，2013年經典賽台韓大戰，5局下李大浩敲出深遠安打，林哲瑄拿到球後迅速回傳，郭嚴文再轉傳回本壘，只見捕手高志綱用身體和腿部護住本壘板，並將跑者鄭根宇觸殺出局，全場沸騰，球迷誇他「護國神捕」。

鄭宗哲是屏東人，兒時為瘋狂La new熊迷，只要澄清湖有熊隊比賽幾乎都看得到他身影，國小參加田徑隊，媽媽擔心打球太累，加上假球案影響，堅決不給兒子進棒球隊，直到升國中才依他所願，2013年經典賽鄭宗哲還沒受棒球科班訓練。

高志綱2013年經典賽用身體和腿部護住本壘板，並將跑者鄭根宇觸殺出局，全場沸騰，球迷誇他「護國神捕」。（資料照，路透）

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