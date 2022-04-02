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NBA》卡文頓轟生涯新高43分 快艇火力全開血洗衛冕軍

2022/04/02 11:37

卡文頓轟下生涯新高43分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今作客密爾瓦基火力全開，先發5人得分全上雙，包括卡文頓（Robert Covington）轟出生涯新高43分，終場就以153：119大勝。

兩隊今不僅都是「背靠背」出賽、昨天的比賽都打到延長賽才分出勝負，因此雙方主力幾乎全數都坐板凳，比賽開始後就呈現互轟狀態，兩隊到第二節中段命中率保持在60%，不過公鹿火力未能持續，在第二節尾聲逐漸被快艇拉開差距，在最多曾落後43分的情況下，完全無力反攻。

快艇今團隊命中率達60.9%、三分命中率也有53.5%，也是自2019年12月後團隊單場得分再度超過150分。2月從拓荒者來到快艇的卡文頓今手感火燙，24投15中、包括外線18投11中，進帳生涯新高43分，值得一提的是，他之前的紀錄是2017年效力七六人時期的31分，當時的對手正是快艇。

另外考菲（Amir Coffey）也貢獻32分、7助攻，皆寫生涯新高，肯納德（Luke Kennard）挹注23分、曼恩（Terance Mann）繳18分、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）板凳出發也有14分演出。

公鹿方面，先發3人得分超過雙位數，J.諾拉（Jordan Nwora）繳全隊最高28分、波提斯（Bobby Portis）25分次之、卡特（Jevon Carter）拿下18分。

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