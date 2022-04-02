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MLB》首度支援大聯盟春訓 林家正把握機會吸收經驗

2022/04/02 10:52

林家正春訓期間獲得兩次機會到大聯盟支援。（取自林家正臉書）

〔中央社〕效力亞利桑那響尾蛇小聯盟的捕手林家正，春訓期間獲得兩次機會到大聯盟支援。他受訪表示，藉此機會身處大聯盟級比賽，近距離觀察投捕的溝通，收穫豐富。

旅美職棒球員當中，捕手是稀有動物。效力響尾蛇小聯盟的林家正是美職體系唯一的現役台灣捕手，歷年第7名旅美捕手。

林家正今年24歲，自2019年展開美職生涯，去年效力1A隊伍。除了捕手身分稀有，高中就赴美留學的他，也是史上第一名透過選秀會加入美國職棒的台灣球員。

今年春訓，林家正納編在2A隊伍訓練比賽，期間2度接受徵召到大聯盟的熱身賽支援。他接受中央社專訪，談到這段職棒生涯的第一次經驗。

「光是身處在那個環境裡面，收穫就很多。」林家正說，身為捕手，他近距離觀察大聯盟捕手與投手溝通，引導配球，在場上指揮作戰，也把握機會跟大聯盟球員聊天。

林家正發現，大聯盟捕手在局與局之間會先與投手溝通，針對下一局面對的幾名打者交換情報，先把對戰策略擬定好，建立默契，上場之後的節奏就很明快。

小聯盟春訓比賽在副球場，球迷大約十多人，林家正支援2場大聯盟熱身賽，在響尾蛇主球場，觀眾人數多達幾千人，除了比賽強度更高，場邊氣氛也完全不同。

林家正表示，在球場上很專注，這兩場比賽自己雖然在場邊待命，但一直把焦點放在準備工作，等到比賽結束之後，才感覺到原來球迷這麼多，跟小聯盟很不一樣的感覺。

事實上，林家正一度有機會在大聯盟熱身賽上場蹲捕。當時比賽進行到9局上，響尾蛇反攻，輪到捕手打擊時，教練團換代打，示意林家正9局下守備。可惜響尾蛇反攻失敗，林家正錯失第一次在大聯盟熱身賽亮相的機會。

林家正去年從1A出發，季中升上2A，今年球季可望從高階1A起步。他休季大部分時間都留在美國，只短暫回台一個月，目的是加強打擊，調整上半身與下半身的動作，讓揮棒更順暢。

談到本季展望，林家正表示，雖然球季漫長，狀態有高有低，但身為球員，每天進球場就是做最好的準備，當機會來臨的時候自然就能成功。

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