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MLB》新賽季百大球星排名 大谷翔平、楚奧特分佔前兩名

2022/04/02 13:14

大谷翔平。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網電視台《MLB Network》今正式公布2022年球季百大球員名單，上個賽季以超狂二刀流拿下美聯年度MVP的大谷翔平勇奪第一，第2名則是隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout），大谷翔平也是亞洲唯一擠進百大名單的亞洲球員。

大谷翔平去年展現強投豪打本色，以二刀流上演史詩級賽季，貢獻46轟，8支三壘安打、100打點、103得分、26盜，打擊三圍.257/.372/.592、OPS.965，投球方面有9勝2敗、防禦率3.18、156K，勇奪美聯年度MVP。

《MLB Network》指出，全聯盟沒有人能和大谷競爭百大球員之首，因為沒有人達成大谷翔平上季的成績，能做到的要回溯到1919年的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），足見大谷的成就有多驚人。

楚奧特被喻為當今史上最強棒球員，去年在開季百大球員名單高居第一，但季中因拉傷右小腿高掛免戰牌，到球季結束都沒有歸隊，上季僅出賽36場，留下8轟、18打點和打擊率3成33的成績。《MLB Network》看好楚奧特滿血復出，只要他健康出賽，依舊是美聯年度MVP的熱門人選。

百大球員3到10名依序為教士明星游擊手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、國民強打索托（Juan Soto）、上季國聯年度MVP哈波（Bryce Harper）、道奇明星外野手貝茲（Mookie Betts ）、大都會塞揚強投德葛隆（Jacob deGrom）、藍鳥重砲葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、道奇明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）和勇士明星外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）。

楚奧特。（資料照，今日美國）

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