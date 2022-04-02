NBA》約基奇38分全能表現無用 金塊不敵灰狼中斷3連勝

艾德華茲第四節砍下14分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕近期拿下3連勝的金塊今在主場迎戰灰狼，當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）全能表現不敵明尼蘇達三劍客，終場以130：136惜敗，目前位居西部第6、領先灰狼2場勝差。

金塊近期雖拿下3連勝，不過實際比賽內容都不算太理想，主帥馬龍（Michael Malone）賽前便不諱言表示，「不是說不尊重雷霆、黃蜂或溜馬，但事實就是我們這三場的勝利其實並沒有打得太好。」

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果真金塊今天在家裡就踢到鐵板，灰狼打完上半場以70：65領先，易籃後雖一度在第三節被金塊數度追平，不過進入第四節，前三節只拿4分的艾德華茲（Anthony Edwards）徹底甦醒，不僅單節砍下14分、包括3記三分球，以及最後關頭2罰1中，幫助灰狼以6分差氣走金塊。

除艾德華茲拿下18分外，「狼王」湯斯（Karl-Anthony Towns）今也有32分9籃板貢獻、羅素（D'Angelo Russell）貢獻24分。板凳出發的普林斯（Taurean Prince）貢獻16分、畢斯利（Malik Beasley）15分。

金塊方面，約基奇38分19籃板8助攻全能表現，A.戈登（Aaron Gordon）貢獻24分5籃板、莫里斯（Monte Morris）也有23分演出。

約基奇。（美聯社）

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