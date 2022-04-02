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中職》「搭乘中捷，中信告捷」中信兄弟彩繪列車今天首航

2022/04/02 12:08

為中信兄弟象打造「猛瑪‧鋼鐸拉王者彩繪列車今天首航，盧秀燕要大家「搭乘中捷，中信告捷」（記者蘇金鳳攝）

［記者蘇金鳳／台中報導］中捷綠線通車將滿週年，台灣職棒又將要開打，中捷公司與中信兄弟聯手打造「猛瑪‧鋼鐸拉王者」的綵繪列車今天上午首航，市長盧秀燕與中信兄弟領隊劉志威與啦啦隊們一起參與，盧秀燕表示，請民眾一起為中信兄弟加油，希望中信兄弟二度封王，屆時市府全市封王大遊行，也會邀請副總統賴清德一同遊行，並送上中信兄弟的球衣。

此外，中信兄弟表示，5月31日前拍下與「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」的合照，上傳到Instagram，並使用Hashtag #猛瑪鋼鐸拉王者列車，就有機會獲得中信兄弟全隊簽名球，共抽出3組。另外，Passion Sisters女孩4月3日將化身一日站務員，陪大家搭乘中捷、遊台中，活動詳情見台中捷運粉好康FB社團或FB兄弟fans club粉絲團。

４月25是中捷綠線通車週年，中捷公司舉辦系列的慶祝活動，去年中捷公司與中信兄弟攜手打造文心崇德站為「「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，而今天再度合作，推出「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」的彩繪列車，並且在上午9點58分首航。

市長盧秀燕、中信兄弟領隊劉志威、交通局長葉昭甫、中捷公司董事長林志盈、運動局長李昱叡，還有中信兄弟隊的啦啦隊們一起共同啟航。

盧秀燕表示，中信兄弟象的「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」今天啟航，希望大家「搭乘中捷，中信告捷」，祝福中信兄弟封王二連霸，也邀請全國民眾「搭中捷、看球賽、遊台中、等封王」，而文心崇德站還有中信兄弟的主題站，全國唯一，民眾可以拍照打卡。

盧秀燕表示，今天彩繪列車啟航是慶祝中捷綠線通車的週年慶月的第一個活動，如果中信兄弟二連霸，市府會比照去年為地主隊中信兄弟舉行全市的封王大遊行，屆時會邀請副總統賴清德參加，並送上中信兄弟的隊服給賴清德。

中信兄弟領隊劉志威表示，感謝市府對中信兄弟的支持，球迷聚集最多的地方就是中捷文心崇德站，棒球文化跟城市結合，是非常重要。

而「猛瑪‧鋼鐸拉王者列車」9點58分首航，車上全部都是以中信兄弟的球員為主題，中信兄弟的啦啦隊都上車打卡拍照。

為中信兄弟象打造「猛瑪‧鋼鐸拉王者彩繪列車今天首航，盧秀燕要大家「搭乘中捷，中信告捷」（記者蘇金鳳攝）

為中信兄弟象打造「猛瑪‧鋼鐸拉王者彩繪列車今天首航，車廂內都是中信兄弟球員的照片（記者蘇金鳳攝）

為中信兄弟象打造「猛瑪‧鋼鐸拉王者彩繪列車今天首航，車廂內都是中信兄弟球員的照片及背號（記者蘇金鳳攝）

為中信兄弟象打造「猛瑪‧鋼鐸拉王者彩繪列車今天首航，中信兄弟啦啦隊開心拍照打卡（記者蘇金鳳攝）

為中信兄弟象打造「猛瑪‧鋼鐸拉王者彩繪列車今天首航（記者蘇金鳳攝）

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