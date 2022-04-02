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NBA》湖人緊張了！詹皇錯失追平機會 三巨頭合體仍輸鵜鶘

2022/04/02 13:19

湖人三巨頭合體還是輸鵜鶘。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天迎戰鵜鶘，詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）歸隊，「三巨頭」再度合體，雖然詹皇繳出38分、戴維斯進帳23分，但苦戰到最後仍以111：114落敗，目前湖人以31勝、46負，暫居西部第11，落後馬刺達1場勝差，附加賽岌岌可危。

湖人昨天不敵爵士後，排名滑落到西部第11，和第10名的馬刺要爭奪最後附加賽資格，稍早馬刺擊敗拓荒者，目前戰績為32勝、45負，將勝差擴大。

為了力拚附加賽資格，已經缺席1個多月的戴維斯還有腳踝扭傷的詹姆斯都在今天回歸，盼能拿下對鵜鶘這重要一戰。

兩隊在上半場打完以55：55平手，詹姆斯在第3節還剩6分多鐘時，遭到英葛蘭（Brandon Ingram）防守重擊臉部，好在詹皇未因這一掌受傷，反倒是越打越好，飆進三分球還多次殺入禁區得分，率隊超前。

決勝節兩隊一路激戰，終場前2分半鐘戰成平手，英葛蘭投進關鍵2分，加上瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）兩罰俱中，讓鵜鶘取得4分領先，雖然湖人失誤頻頻，但在15.8秒時布萊德利（Avery Bradley）砍進三分球，助隊追到1分落後。

湖人採取犯規戰術，終場前9.4秒，讓麥考倫（CJ McCollum）上罰球線，而他兩罰俱中，雙方回到3分差，詹姆斯雖有最後一擊追平的機會，卻投了麵包球，只能眼看鵜鶘收下勝利。

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