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HBL乙級》不敗王者 新竹高商女籃完成3連霸

2022/04/02 17:09

新竹高商HBL乙組女籃完成三連霸。 （新竹市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹高商女籃隊今天（2日）日在乙組HBL女籃拿下隊史上第三座冠軍獎盃，連三年稱霸高中女子乙組籃球賽場，以高得分、無敗場連三年，跨季36連勝，毫無懸念的拿下金盃，而這也是繼110學年度光復高中奪得HBL甲組冠軍後，竹市基層籃球再次發威，女子乙組奪下冠軍。

新竹高商HBL乙組女籃完成三連霸。 （新竹市府提供）

新竹高商HBL乙組女籃完成三連霸。 （新竹市府提供）

高中乙級籃球聯賽八強決賽3月29日在台北體育館登場，新竹高商首場碰上能仁家商以62比44獲勝，延續首戰的勝利，連續兩場八強賽事分別以71比30勝小港高中，83比50勝屏東高工，以全勝晉級。

4月1日更以62比41強壓陽明高中，乙組賽事與甲組不同，是以循環賽方式辦理，比各隊積分，由於新竹高商以連勝之姿，故今日毫無懸念以80比45強壓永春高中，奪得冠軍，每一場幾乎都以大比數的方式獲勝取得連霸。

新竹高商第一節開賽，就以極快速的得分速度將比分拉大到10分以上，幾次漂亮的前場傳球都順利開啟後門得分，造成永春高中底線失守，並且把握了禁區籃板，第一節以30比10取得領先，第二節開局保持得分速度，持續用快攻壓迫永春高中，惟第二節進入熄火狀態，兩方的得分皆為11分，41比21，仍舊以20分領先持續。進入下半場的新竹高商，靠著團隊防守，不斷上演抄截快攻的戲碼，加上鄭芯昀以超過5成的高命中率攻下31分，拿下單場MVP，率領新竹高商以35分的差距擊敗永春高中，拿下女子乙組的3連霸。

新竹高商女籃隊在106學年度及107學年度以一、二分之差敗給對手，無緣晉級全國，但從108學年度開始，連續三年皆以全勝之姿，制霸賽場，冠亞軍賽對上永春高中，由於本年度的選手群，仍有去年二連霸的班底，在板凳選手的深度上，也比起其他學校來得完整，在本年度上仍舊是各學校的頭號大魔王。

新竹高商校長劉曉雯表示，選手們雖然這幾年在乙組賽場上表現亮眼，但也因為這樣的成績，讓選手們更為有壓力，在練習上更不敢鬆懈，近年更感謝市府持續耕耘基層運動經費的挹注，及新商體育組長楊鈞芪、陳姿汶教練積極爭取相關補助經費，讓孩子能夠獲得更好的成長。

教練陳姿汶說，也許是因為連勝的壓力與三連霸的期望，選手們其實在本年度幾場賽事，打起來並沒有完全發揮實力，但她希望球員能以平常心對待，但能夠做到本屆的態度「永不放棄」，不放棄在球場任何一分鐘、任何一顆球，用盡全力。

新竹高商HBL乙組女籃完成三連霸。 （新竹市府提供）

新竹高商HBL乙組女籃完成三連霸。 （新竹市府提供）

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