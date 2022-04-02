世界盃》會內賽分組底定 卡達世足話題搶先看

〔中央社〕2022年卡達世界盃

足球賽今天在首都杜哈分組抽籤，歐洲足壇兩大強權德國和西班牙、國際政壇宿敵美國與伊朗，都抽到同一組，讓本就充滿特點的卡達世足再添話題。

● 最小的世界盃主辦國

卡達刷新1954年瑞士世界盃紀錄，成為面積最小的國際足球總會世界盃（FIFA World Cup）主辦國，面積僅1萬1000多平方公里。

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● 交通最便利的世界盃主辦國

卡達雖然國土小，交通建設卻十分發達。實際上，2022年世界盃場館之間有完善地鐵建設，球迷要在場館之間移動十分方便，不用像以往在歐洲或南美舉行時需在廣袤的土地上移動。

● 中東國家首辦世界盃

卡達即將成為第一個主辦世界盃等重要賽事的中東國家。卡達近幾年努力建設部分最環保且先進的場館設施。

● 第一次在北半球的冬季舉辦

今年的世界盃有別以往在6、7月舉辦，由於卡達位處炎熱的中東，本屆世界盃訂於11月21日開打，一路打到12月，創下先例。

● 防疫不馬虎

世界衛生組織（WHO）領導層、卡達政府及國際足球總會（FIFA）昨天開會，同意今年世界盃足球賽將採取一系列防疫措施，以保護並促進公衛安全。官員在會中同意，卡達世足及日後重大賽事須採諸多防疫措施，包括延續去年底國際足總阿拉伯盃（FIFA Arab Cup）所立的規範。

2021國際足總阿拉伯盃當時的衛生規定，包括進入場館必須持有注射過核准疫苗的疫苗證明，或是持有陽性抗體報告；所有觀賽球迷在場內必須隨時配戴口罩；場內禁止抽菸或吸電子菸，禁止攜帶香菸、打火機、火柴或電子菸裝置，這些物品將在入場時被沒收。

● 俄羅斯被踢出世足、烏克蘭力拚晉級

目前正在激戰的俄羅斯與烏克蘭，卻看不到在足球場上的對決。

俄羅斯入侵烏克蘭後，國際足總與歐洲足總（UEFA）2月底發出聯合聲明表示，俄國國家隊與各職業隊將不得參加包含今年世界盃在內的各項國際足球賽事，直到「另行通知」為止。

烏克蘭男足代表隊的世足資格賽歐洲區附加賽，則因為戰爭延期。烏克蘭將於6月出戰蘇格蘭，勝方對決威爾斯，爭取卡達世足賽門票。如烏克蘭順利出線，將於11月21日卡達世足賽開踢當日對戰美國隊。同為B組的還有英格蘭與伊朗。

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