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T1》換劉孟竹執教效果有限 獵鷹輸太陽17分吞3連敗

2022/04/02 17:30

台中太陽何喬登。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟台南台鋼獵鷹今天前往台體大體育館踢館，這也是劉孟竹接掌兵符後首戰，但陣容不變，效果有限，最終以88：105吞下3連敗，台中葳格太陽收下4連勝。

在今天比賽以前，獵鷹以4勝17負在聯盟敬陪末座，目前他們落後桃園雲豹1.5場勝差，只要能擠進前5，就能打進季後賽，球團也在昨天做出改變，將原本總教練吳志偉調任球團總監，盼由UBA 3冠教頭劉孟竹領軍下，能在最後階段衝刺戰績。

只是換了教練，效果還是有限，獵鷹首節投籃命中率是慘不忍睹的26.3％，儘管次節曾扳平比分，但太陽靠著多點開花的攻勢，打出33：21攻勢拉開差距，半場打完取得16分領先。

獵鷹全場最多落後25分，即使決勝節一度逼到10分差，無奈追分攻勢如杯水車薪，擁有強大戰力的太陽還是能保有穩定領先差距，並以17分差將勝利收入囊中。

太陽最強洋將桑尼拿19分、13籃板、12助攻，本季第3次大三元到手，何喬登攻下全隊最高25分，本土球員以蘇奕晉15分表現最佳，來自伊朗國家隊的213公分洋將艾倫初登場拿11分、6籃板，塔克則有16分。

獵鷹以賈西亞29分表現最佳，阿提諾貢獻21分、14籃板，呂濟而有10分進帳。

台中太陽塔克。（T1聯盟提供）

台南獵鷹阿提諾。（T1聯盟提供）

台南獵鷹呂濟而。（T1聯盟提供）

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