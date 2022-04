足球》烏克蘭勁旅舉辦歐巡賽籌款 巴薩、PSG應戰支援

基輔迪納摩籌辦歐洲巡迴籌款以支援烏克蘭戰後重建。(圖片取自基輔迪納摩推特)

〔體育中心/綜合報導〕烏俄戰火未熄,烏克蘭足球勁旅基輔迪納摩(Dynamo Kyiv)也如火如荼地籌辦與AC米蘭、巴黎聖日耳曼等球隊的慈善盃賽,以將善款支援烏克蘭戰後重建資金。

烏克蘭足球聯賽原定於2月開打,無奈戰火入侵家園,賽事被迫中斷。衛冕軍基輔迪納摩就發聲明寫到,「為和平而戰!讓我們停止戰爭!」解釋慈善友誼賽的用意除了讓國際社會充分理解戰爭使烏克蘭陷入險境,並也希望藉此籌集資金來支持受戰爭所苦的烏克蘭人。

「基輔迪納摩將展現烏克蘭人民對和平、自由的渴望,以抵制俄羅斯入侵行為。而所有友誼賽轉播賽事都將於烏克蘭及歐洲各大電視播出,屆時也會有藝人明星加入支援慈善友誼賽的任務。」

此次的慈善友誼賽將於今年4月至6月間舉行,基輔迪納摩將客場巡迴包括德甲多特蒙德、法甲巴黎聖日耳曼、義甲AC米蘭、西甲巴塞隆納、荷甲阿賈克斯等多支球隊。

