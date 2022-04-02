SBL》高雄九太、全家海神原鄉送暖 贈那瑪夏小學籃球架

高雄九太與裕隆納智捷今天在鳳山體育館對戰，高雄市長陳其邁（中）前往開球。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕SBL超級籃球聯賽高雄九太隊今天（2日）重回高雄鳳山體育館主場征戰，不僅高雄市長陳其邁出席開球，高雄九太、全家海神也合力為高雄偏區送暖，共同致贈1組籃球架給那瑪夏區民生國小，讓這支曾拿下全國少年籃球賽冠軍的隊伍，獲得利器可在籃球場上更發光發熱。

九太籃球隊2年前曾到那瑪夏區民生國小舉辦籃球營，指導這些小小球員籃球技巧，為提升原鄉的籃球運動和向下札根，總領隊黃錦章及高雄全家海神執行長李偉誠共同致贈籃球架給那瑪夏區，陳其邁今天以球迷的身分到場為球隊加油打氣，也感謝大家熱力支持籃球、棒球等運動，讓高雄成為友善運動的城市。

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高雄市運局表示，SBL對於培育出無數台灣籃壇的菁英，近年更激發出職業球隊聯盟，讓籃球運動朝著職業化邁進，提供運動員競技舞台， 目前包括高雄九太籃球隊、高雄全家海神、高雄鋼鐵人陸續成立，近期職棒第六隊台鋼也將紮根高雄，也期盼球迷用行動支持職業運動。

SBL超級籃球聯賽第19季例行賽，4月3、8、10日在高雄鳳山體育館有賽事，球迷可到場感受籃球旋風熱潮。

高雄九太、全家海神合力致贈籃球架給那瑪夏區民生國小，小球員到場致謝。（高雄市運發局提供）

市長陳其邁開球。（高雄市運發局提供）

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