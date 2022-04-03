晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

悍將新洋投范米特開箱對決兄弟 今日賽事預告與轉播

2022/04/03 06:59

范米特。（記者廖耀東攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今NBA2場轉播賽事，第一場由爵士「雙星」米契爾（Donovan Mitchell）、戈貝爾（Rudy Gobert）對決勇士，勇士近期因一哥柯瑞（Stephen Curry）傷退苦吞4連敗，不過晉級底定不構成麻煩，今兩隊會擦出什麼樣的火花呢？第二場熱火交手公牛，「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）對決德羅森（DeMar DeRozan）將由誰取勝？記得收看轉播囉！

中職開幕第二天，富邦悍將迎戰中信兄弟將上演洋投對決，分別推出新洋投范米特以及象魔力。另一場，統一獅交手味全龍，由本土投手施子謙掛帥出戰王牌洋投布里悍。喜愛中職的球迷別錯過！

中職

17:05 富邦悍將 ＠ 中信兄弟 緯來體育、博斯運動一台、Twitch、CPBLTV
17:05 味全龍＠ 統一獅 愛爾達體育2台、ELEVENSPORTS1、CPBLTV

SBL

14:00 璞園 VS. 台啤
16:00 台銀 VS. 裕隆
轉播：緯來精采台
地點：鳳山體育館

MLB春訓

09:40 守護者@遊騎兵 愛爾達體育2台

PLG

14:30 領航猿 @ 夢想家 洲際迷你蛋
17:00 攻城獅 @ 勇士 臺北和平籃球館
轉播：MOMO綜合台、民視第一台

NBA

08:30 爵士@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台
11:00 熱火@公牛 緯來體育 D-LIVE

T1

15:00 高雄海神 @台鋼獵鷹 嘉藥紹宗體育館
轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS 2

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。