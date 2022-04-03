悍將新洋投范米特開箱對決兄弟 今日賽事預告與轉播

范米特。（記者廖耀東攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今NBA2場轉播賽事，第一場由爵士「雙星」米契爾（Donovan Mitchell）、戈貝爾（Rudy Gobert）對決勇士，勇士近期因一哥柯瑞（Stephen Curry）傷退苦吞4連敗，不過晉級底定不構成麻煩，今兩隊會擦出什麼樣的火花呢？第二場熱火交手公牛，「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）對決德羅森（DeMar DeRozan）將由誰取勝？記得收看轉播囉！

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中職開幕第二天，富邦悍將迎戰中信兄弟將上演洋投對決，分別推出新洋投范米特以及象魔力。另一場，統一獅交手味全龍，由本土投手施子謙掛帥出戰王牌洋投布里悍。喜愛中職的球迷別錯過！

中職

17:05 富邦悍將 ＠ 中信兄弟 緯來體育、博斯運動一台、Twitch、CPBLTV

17:05 味全龍＠ 統一獅 愛爾達體育2台、ELEVENSPORTS1、CPBLTV

SBL

14:00 璞園 VS. 台啤

16:00 台銀 VS. 裕隆

轉播：緯來精采台

地點：鳳山體育館

MLB春訓

09:40 守護者@遊騎兵 愛爾達體育2台

PLG

14:30 領航猿 @ 夢想家 洲際迷你蛋

17:00 攻城獅 @ 勇士 臺北和平籃球館

轉播：MOMO綜合台、民視第一台

NBA

08:30 爵士@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

11:00 熱火@公牛 緯來體育 D-LIVE

T1

15:00 高雄海神 @台鋼獵鷹 嘉藥紹宗體育館

轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS 2

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