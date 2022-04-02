UVL》複賽開打 彰師勝國北報去年冠軍戰之仇

彰師大擊敗國北教大。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕110學年度大專排球聯賽男、女子組複賽在4月2日移師國立彰化師範大學進行，重演上屆冠軍戰戲碼，彰化師大與國立台北教育大學，兩隊鏖戰5局，由彰師3：2（25:16、23:25、17:25、25:13、15:12）甜蜜復仇成功。

彰師首局順利收下勝利後，第二局由國北一年級球員林聖恩扛起得分火力，連續三顆的重扣要得領先，加上吳信賢、雷諾火力加乘，國北連拿兩局聽牌。彰師在第四局重振旗鼓，柯宗甫的攔網率先拿分，焦璿誠、黃士展在攻擊端輪流開火，國北陷入得分低潮，鍾秉樺適時補上一擊，成功第讓彰師在五局以15:12一報去年之仇。

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上一學年多以板凳出發，今年反倒是在先發陣容，被網友稱為「鬼展」的黃士展表示這是教練邱金治對他的期望，「她滿信任我，之前她是希望場上有問題時我上去救援、救火，可是今年她比較希望我下去帶學弟，這樣也許會有更好的化學效應。」彰師至今仍保有不敗之身，如今又打贏去年的冠軍隊伍，黃士展說：「複賽目標是拚全勝，以排名第一進入決賽。」

台體和台師一戰，台體隊長楊博翔和汪秉勳的前排猛攻屢屢讓台師防守疏漏，加上蔡秉諺的快攻頗具破壞力，台體在局數上很快握有優勢；然而台師的油沒省著，黃正良的回歸固然能穩定軍心，隨後由洪榮發接續砲火，將比賽拉回原點。第五局，位在二號位的台體江梓維、台師洪榮發互撇苗頭，温逸凱在關鍵時強力發球得分，台師士氣高漲，反觀台體在失誤下把最後一分拱手讓給台師，台師就以3:2（23:25、27:25、11:25、25:21、15:11）獲勝。

台師今年大換血，球隊雖然保有勝利，但球隊氣氛深陷低迷，去年隊長黃正良歸隊後坦言是想給學弟們「當頭棒喝」，他說：「主要是想提升大家對球的欲望、以及打出該有的態度。」他認為自己的角色會以輔佐居多，支援團隊中欠缺的位置。黃正良這週才剛回到球隊一同練習，但他認為，經由和學弟們溝通，球隊的氣氛有逐漸走向佳境。

女子組部分，台北市立大學首日面對國立東華大學，拿下首局後開始起用學妹，嘗試各種球隊組合。第三局的東華子彈上好了膛，針對北市接發牽制對方快攻，一度將比分追平，最後北市換上劉婷予發球ace止血建功，北市順利以3:0保有全勝。

110學年度大專排球聯賽從4月2日到7日，將進行為期6天的賽事，雖然沒有開放觀眾進場觀賽，但大家可以透過電視直播MOMOTV、以及網路直播SSUtv收看精彩的比賽。

北市大陳潔。（大專體總提供）

彰師大黃士展。（大專體總提供）

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