MLB》震驚！ 天使DFA四屆全明星強打 今年8億年薪照領

天使34歲老將阿普頓遭DFA。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使34歲老將阿普頓（Justin Upton）本季春訓表現亮眼，未料卻遭天使指定讓渡（DFA），除非讓渡期間被其他球團挖走，天使依舊要支付他今年2800萬美元（約新台幣8億）的薪水。

現年34歲的阿普頓在大聯盟打滾15年，曾4度入選明星賽，生涯累積1748安、324轟、1000分打點、平均打擊率0.262，2017年以5年1.06億美元與天使續約，今年是合約的最後一年，今年年薪為2800萬美元。

請繼續往下閱讀...

阿普頓春訓調整不錯，繳出3轟、11打點，打擊率高達3成33，OPS也是不俗的1.407，很有機會擠進開季先發陣容，沒想到天使卻選擇將他指定讓渡，在7天期限內有機會透過讓渡程序被其他球隊選走，否則就會下放小聯盟，也可以選擇被釋出成為自由球員。

對於阿普頓遭DFA，天使總管Minasian坦言這是一個非常艱難的決定，他也與阿普頓溝通過，球團必須讓年輕外野手阿德爾（Jo Adell）和馬許（Brandon Marsh）有更多的上場時間。

天使在去年也做過類似的舉動，他們將準名人堂球星、41歲老將普侯斯（Albert Pujols）指定轉讓，最後普侯斯遭釋出成為自由球員，轉而加盟道奇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法