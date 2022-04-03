晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MLB》震驚！ 天使DFA四屆全明星強打 今年8億年薪照領

2022/04/03 08:28

天使34歲老將阿普頓遭DFA。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使34歲老將阿普頓（Justin Upton）本季春訓表現亮眼，未料卻遭天使指定讓渡（DFA），除非讓渡期間被其他球團挖走，天使依舊要支付他今年2800萬美元（約新台幣8億）的薪水。

現年34歲的阿普頓在大聯盟打滾15年，曾4度入選明星賽，生涯累積1748安、324轟、1000分打點、平均打擊率0.262，2017年以5年1.06億美元與天使續約，今年是合約的最後一年，今年年薪為2800萬美元。

阿普頓春訓調整不錯，繳出3轟、11打點，打擊率高達3成33，OPS也是不俗的1.407，很有機會擠進開季先發陣容，沒想到天使卻選擇將他指定讓渡，在7天期限內有機會透過讓渡程序被其他球隊選走，否則就會下放小聯盟，也可以選擇被釋出成為自由球員。

對於阿普頓遭DFA，天使總管Minasian坦言這是一個非常艱難的決定，他也與阿普頓溝通過，球團必須讓年輕外野手阿德爾（Jo Adell）和馬許（Brandon Marsh）有更多的上場時間。

天使在去年也做過類似的舉動，他們將準名人堂球星、41歲老將普侯斯（Albert Pujols）指定轉讓，最後普侯斯遭釋出成為自由球員，轉而加盟道奇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。