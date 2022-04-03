NBA》哈登不強攻改助攻 七六人下三分雨射爆黃蜂

哈登。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城七六人今在主場迎戰黃蜂，恩比德（Joel Embiid）和T.哈里斯（Tobias Harris）聯手攻下52分，全隊共有7人得分上雙，團隊21顆三分球也追平隊史紀錄，七六人終場就以144：114大勝黃蜂30分，順利中止近期的3連敗。

恩比德上半場就肆虐黃蜂禁區，半場就拿下21分、11籃板的雙十數據，幫助七六人取得58：53領先，七六人易籃後在第三節火力大爆發，單節砍進7顆三分球，恩比德率隊打出一波12：0的攻勢，單節灌進45分奠定勝基，終場就以144：114贏球。

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恩比德攻下全場最高的29分，另有14籃板和6助攻，T.哈里斯投進5顆三分球挹注23分，馬克西（Tyrese Maxey）有19分2抄截，哈登（James Harden）則有12分、13助攻和8籃板；黃蜂以布里吉斯（Miles Bridges）的20分表現最佳。

上一場對戰活塞15投4中的哈登，被總教練瑞佛斯（Doc Rivers）直指是輸球主因，哈登今天雖然也只有10投4中，但今天著重在組織球隊進攻，收到好效果，哈登賽後受訪表示，「每場比賽都在做出平衡，當隊友打得很有侵略性的時候，我們的得分就能飆破140分，有時候我不用積極進攻，只要把球控好，做出正確的選擇就好。」

恩比德。（法新社）

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