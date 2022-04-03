中職》脫掉黃衫重新出發 「新悍將」王勝偉談新球季：還滿刺激的！

悍將王勝偉。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕褪去穿了14年的黃衫，前天度過38歲生日的王勝偉今天要隨富邦悍將到中信兄弟踢館，他在公辦熱身賽迎戰兄弟時就坦言，「今年無論年紀、身份，所有條件都改變了，又是另外一種心境和挑戰，還滿刺激的!」

王勝偉穿著14號兄弟球衣的身影讓象迷難忘，而他今天就要穿上悍將3號球衣首次「作客」洲際球場，勢必成為焦點人物。王勝偉今年1月加盟悍將時，已有不少媒體問過他離開兄弟的心情和想法，3月22日公辦熱身賽對兄弟轟出3分砲時，他也說過：「其實沒有想太多，更不是什麼復仇者聯盟」，已在強調自己不管到哪裡比賽都要注重精神和態度，把最好的表現拿出來。

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「我期待的不是對兄弟的一支安打，應該是說我期待這個球季吧!」對於球迷期待他對兄弟的首安何時出現時，王勝偉則認為自己的期待會放大一點，「因為一整季一定有機會可以去完成（指安打），我覺得可以放長遠一點，把目標訂高一點。」

王勝偉認為現在的角色已經不是長駐一軍，如何讓自己保持穩定、讓教練團可以安心使用，是目前最重要的課題，「現在因為角色的問題，我想事情也就不太一樣，當然還是會想挑戰金手套，但要考量到現在的狀況，我必須變成多重角色，而且要穩定，教練才會第一個想到你。」

「很期待今年球季，因為很多東西都不一樣了，但要能做到什麼樣的程度，真的還是要看自己。」今年被放入悍將開季一軍名單，王勝偉的生涯第15年、悍將第1年會有何表現，值得球迷期待。

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