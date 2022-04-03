MLB》轉戰道奇初登場！8屆全明星終結者核爆 挨2轟狂失4分（影音）

Craig Kimbrel’s first outing with the Dodgers:



2B, HR, HR, 1B, K pic.twitter.com/c7TzEhAjUe — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） April 2, 2022

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽，道奇昨日交易來的8屆全明星終結者金布瑞（Craig Kimbrel）核爆，後援0.1局挨2轟狂失4分，終場道奇以2：10不敵巨人。

道奇今推出塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）先發，主投4局被敲3安，投出6三振、1保送，失1分責失，退場時兩隊1：1平手，道奇5下添得1分，前5局打完以2：1領先。

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道奇昨日交易來8屆全明星終結者金布瑞。（取自影片）

但道奇牛棚6上開始失守，單局失3分讓巨人逆轉，7上推出昨日用強打外野手波洛克（A.J. Pollock）交易來的8屆全明星終結者金布瑞，但金布瑞今日表現不理想，一上來被連敲4安，包括挨狄恩（Austin Dean）、奧爾巴赫（Brett Auerbach）背靠背全壘打，好不容易三振甘博亞（Arquimedes Gamboa）後退場休息。

金布瑞今投0.1局被敲4安、包括挨2轟，失掉4分責失，他被交易之前，在白襪春訓有過一場出賽，成績也不理想，後援0.2局失5分（4責失），目前熱身賽防禦率高達72.00。

道奇打線6至9局1支安打都沒出現，全場僅敲2安，終場2：10遭巨人痛宰。

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