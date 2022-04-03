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NBA》杜蘭特轟生涯新高55分無用 籃網不敵老鷹跌落東部第10

2022/04/03 11:40

杜蘭特轟生涯新高55分成空響，籃網不敵老鷹跌落東部第10。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網雙星杜蘭特（Kevin Durant）轟下生涯新高的55分，厄文（Kyrie Irving）也有31分，但老應少主T.楊恩（Trae Young）不容反客為主，決勝節最後1分鐘獨拿9分，全場拿下36分、10助攻，率領老鷹終場以122：115贏球，收下5連勝，而籃網也從東部第9降至第10名。

老鷹近期狀況火燙，近12場贏下9勝，衝上東部第8，今天對戰籃網，T.楊恩和加林納里（Danilo Gallinari）上半場各攻下13分和11分，第2節更率隊打出一波12：0的攻勢，老鷹上半場以65：50領先。

籃網易籃後展開反攻，杜蘭特第三節挹注19分，助隊將差距縮小到個位數，不過老鷹在第四節又打出一波12：3的小高潮，儘管厄文和杜蘭特在決勝階段飆分力挽狂瀾，一度追到3分差，但T.楊恩最後1分多鐘挺身而出，連拿9分澆熄籃網反撲火焰，老鷹終場就以122：115擊敗籃網。

老鷹少主T.楊恩全場攻下36分、10助攻和6籃板，杭特（De'Andre Hunter）15分、10籃板，加林納里也挹注15分；杜蘭特此役飆進8顆三分球，轟下55分，雙雙創下生涯新高，另有7籃板和3助攻，厄文則貢獻31分、6助攻。

老鷹少主T.楊恩。（法新社）

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