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NBA》三分海嘯太狂！K湯決勝節大爆發 勇士確定晉級季後賽

2022/04/03 11:59

勇士晉級季後賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今迎戰爵士，末節K.湯普森（Klay Thompson）大爆發，率球隊打出18：0攻勢逆轉戰局，終場勇士111：107逆轉勝爵士，確定晉級季後賽。

勇士上半場打完以45：58陷入雙位數落後，第三節開始急起直追，K.湯普森單節12分進帳，幫助球隊逐漸收復失土，縮小成6分差距。

比賽來到決勝節，爵士打出一波12：2攻勢，一度將分差又擴大至16分領先，但勇士展現強大韌性，決勝節中段連轟6顆三分彈，其中K.湯普森一人就包辦4顆，兇猛外線火力扭轉戰局，關鍵時刻，爵士曾追至1分差，不過欠缺臨門一腳，讀秒階段又發生要命失誤，米契爾（Donovan Mitchell）、康利（Mike Conley）連續三分出手也落空，眼睜睜看勇士演出逆轉勝。

K.湯普森。（法新社）

勇士有2人轟破30分，K.湯普森飆進8顆三分球，得到36分、5籃板，波爾（Jordan Poole）31分、6籃板、6助攻，賽後勇士戰績確定不會跌出西部前6，直接晉級季後賽。

爵士5人得分上雙，米契爾26分、3籃板，康利26分、8助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）14分、20籃板。

勇士晉級季後賽。（法新社）

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