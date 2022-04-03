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日職》火腿開季墊底！ 510轟神獸辣評新庄剛志：看不懂在幹嘛

2022/04/03 12:36

新庄剛志（左）、落合博滿。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿開季1勝7敗，位居洋聯墊底，曾批評火腿新監督「Big Boss」新庄剛志的日職傳奇名將落合博滿再度開砲。

新庄剛志先前曾說，今年「不會設定奪冠的目標」，對此落合博滿有些意見，他強調職棒的世界就是為了勝利而努力，「當出現不奪冠也無所謂的言論時，我就打了問號。」

今日在TBS節目「Sunday Morning」上，落合博滿對於新庄剛志的調度再度開砲，「我看不懂現在日本火腿隊的棒球，完全不知道他們在想什麼。」

新庄剛志本季開幕戰推出奇兵，由公辦熱身賽都以後援登板的22歲菜鳥北山亘基先發，落合博滿表示，這會讓球隊先發投手很為難，「選手們有自己的輪值規劃，但一開始就讓牛棚投手先發，這樣先發投手們會有種『我們到底何時才能登板呢』的感覺。」

對於火腿打線，落合博滿也有意見，「打線的安排也是，雖然說要排上狀態好的選手，但如果打線在某種程度上無法固定的話，就不能成為一條線了。」

落合博滿更表示，新庄剛志有些言論並不恰當，「不是『開心就好』，而是『必須要贏』，這點必須再強調一下，選手、球團以及球迷真的能接受嗎？製造出如此讓人充滿問號的氣氛，我覺得很糟糕。」

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