NCAA》杜克不敵北卡止步四強 K教練42年執教生涯完美謝幕

杜克不敵北卡止步四強，K教練執教生涯完美謝幕。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NCCA傳奇名帥「K教練」夏薛夫斯基（Mike Krzyzewski）曾率領美國男籃在奧運完成3連霸，而如今所率領的杜克大學在NCAA四強賽以77：81不敵北卡羅萊納大學，K教練執教「藍魔鬼」的42年生涯也畫下句點。

現年75歲的杜克主帥「K教練」夏薛夫斯基去年就宣告今年球季結束後就引退，所以本屆NCAA獲得高度關注，執教主場例行賽最終戰更吸引爆場球迷進場，許多曾是昔日子弟兵的NBA球員也都有出席。

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杜克在本屆NCAA錦標賽一路過關斬將，闖進最後4強，夏薛夫斯基有機會挑戰第6冠，不過北卡羅萊納大學不同意，在Caleb Love的28分領軍下，Armando Bacot則繳出11分、21籃板的雙十成績，北卡終場以81：77逆轉擊敗杜克，距離冠軍只差最後一哩路，對手將是堪薩斯大學。

杜克止步四強，夏薛夫斯基傳奇生涯也宣告落幕，他執教杜克大學長達42年，共贏得1202場勝利，高居史上最多，而他率領杜克5度奪下NCAA一級聯賽冠軍，在NCCA史上只僅次於UCLA傳奇總教練伍登（John Wooden）的10冠。

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