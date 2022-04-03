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巴黎奧運》拳擊和舉重量級拍板定案！ 郭婞淳可安心拚衛冕

2022/04/03 14:54

郭婞淳。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕針對2024年巴黎奧運的舉重和拳擊項目量級調整議題，國際奧會（IOC）近日拍板定案，舉重共有4個量級遭刪減，我國「舉重女神」郭婞淳的女子59公斤量級保留，2年後仍可挑戰該量級的金牌2連霸。

去年東京奧運男、女舉重項目共14個量級，2024年的巴黎奧運確定縮減為10個量級，分別是男子61公斤、73公斤、89公斤、102公斤和102公斤以上；女子49公斤、59公斤、71公斤、81公斤和81公斤以上，參賽選手也從196人減少到120人。

國際奧委會為了提倡性別平等，巴黎奧運拳擊項目增加女性運動員的參賽人數，124人與男子拳手相等，而本屆女子拳擊項目也增加到6個量級，分別是50公斤、54公斤、57公斤、60公斤、66公斤和75公斤，男子拳擊則減少1個量級，剩下51公斤、57公斤、63.5公斤、71公斤级、80公斤级、92公斤级和92公斤级以上。

舉重跟拳擊是台灣隊在奧運奪牌的重點項目，去年東京奧運在這兩個項目共獲得1金2銅，郭婞淳於女子舉重59公斤級奪金，陳玟卉在64公斤鍍銅，另外女拳手黃筱雯也在拳擊女子51公斤級摘銅，量級的變更將會讓許多台將多少受到影響。

黃筱雯。（資料照，特派記者林正堃攝）

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