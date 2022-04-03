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中職Live》狂龍單局打爆施子謙！ 龍7：1獅

2022/04/03 18:09

第三局

3上，郭天信右外野方向安打上壘，林智勝左外野方向安打，一、二壘有跑者，陳品捷二壘平飛球被林靖凱擋下後傳二壘，郭天信上三壘，林智勝出局，一、三壘有人。吉力吉撈．鞏冠再敲左外野安打進帳打點，龍3：1領先，一、二壘有跑者。李凱威敲出左外野方向落點巧妙的安打，龍4：1獅，跑者趁左外野手蘇智傑處理不乾淨的機會多進佔一個壘包，二、三壘有跑者。蔣少宏中間方向安打將壘上跑者全送回來，龍6：1獅。林孝程選到保送，一、二壘有跑者。劉基鴻左外野方向飛球出局，二出局。石翔宇安打再進帳打點，龍7：1獅，一、二壘有跑者，統一換投：江國謙。

第二局

2下，2出局後陳重廷敲出右外野方向安打上壘，陳傑憲選到保送上壘，一、二壘有跑者。林靖凱打出捕手高彈跳，三出局。

2上，林孝程右外野方向安打上一壘，劉基鴻站著不動被三振，林孝程盜壘失敗被阻殺，兩出局。石翔宇游擊滾地出局，三出局。

第一局

1下，2出局後，羅薩敲出例行賽首安，是一支穿越三游防區的安打。蘇智傑選到保送上壘，一、二壘有跑者。陳鏞基中外野方向適時安打幫獅隊追回1分，龍2：1獅。姚雨翔中外野深遠飛球被接殺，三出局。

羅薩首打席就敲出中職首安。（記者李惠洲攝）

陳鏞基安打送回本場統一首分。（記者李惠洲攝）

1上，郭天信游擊滾地球，陳重廷發生失誤讓打者上壘，林智勝游擊小飛球出局，陳品捷保送上壘，吉力吉撈．鞏冠二壘安打進帳2分打點，李凱威、蔣少宏滾地出局，三出局。

施子謙首局就掉2分。（記者李惠洲攝）

吉力吉撈．鞏冠二壘安打進帳2分打點。（記者李惠洲攝）

味全龍先發打線：

1 郭天信 CF
2 林智勝 1B
3 陳品捷 RF
4 吉力吉撈．鞏冠 DH
5 李凱威 2B
6 蔣少宏 C
7 林孝程 LF
8 劉基鴻 3B
9 石翔宇 SS

先發投手 布里悍

統一獅先發打線：

1 陳傑憲 CF
2 林靖凱 2B
3 羅薩 DH
4 蘇智傑 LF
5 陳鏞基 3B
6 姚雨翔 1B
7 邱智呈 RF
8 林岱安 C
9 陳重廷 SS

先發投手 施子謙

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