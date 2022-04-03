中職Live》新洋投范米特4局無失分 悍將0：0兄弟

第四局（悍將0：０兄弟）

4下，兩出局後，張志豪安打上壘，不過隨後盜壘失敗，形成變相三上三下。

4上，悍將三上三下。

第三局（悍將0：０兄弟）

3下，江坤宇游擊方向滾地球遭王勝偉刺殺，一出局。王威晨安打上壘。周思齊中外野方向飛球遭接殺，福來喜三壘方向滾地球，王威晨遭封殺，三出局。

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3上，悍將三上三下。

第二局（悍將0：０兄弟）

2下，許基宏保送上壘，詹子賢安打，兄弟攻佔一三壘。范米特回穩、連續K掉張志豪、岳東華，並讓岳政華擊出滾地球出局。

2上，張進德保送上壘，林益全、高國麟滾地球遭刺殺，兩出局。申皓瑋遭三振，三出局。

第一局（悍將0：０兄弟）

1下，范米特首局飆三上三下，包括送出2次三振。

1上，王勝偉面對老東家首打席吞K。范國宸內野安打上壘，霸帝士三振。高國輝中外野方向飛球遭接殺。

富邦悍將先發打線：

1 王勝偉 SS

2 范國宸 3B

3 霸帝士 LF

4 高國輝 DH

5 張進德 C

6 林益全 1B

7 高國麟 RF

8 申皓瑋 CF

9 王正棠 2B

先發投手：范米特

中信兄弟先發打線：

1 王威晨 3B

2 周思齊 DH

3 福來喜 C

4 許基宏 1B

5 詹子賢 LF

6 張志豪 CF

7 岳東華 2B

8 岳政華 RF

9 江坤宇 SS

先發投手 象魔力

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