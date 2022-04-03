中職》為何對泰迪比愛心？陳傑憲的回答很有愛

陳傑憲。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕昨天獅象開幕戰兩局沒打完就因雨泡湯，但獅隊開路先鋒陳傑憲在上場打擊前對著兄弟先發投手泰迪比出手指愛心的舉動，成為另類焦點，他今天賽前被問及此事仍是笑開懷，還爆料當時泰迪在場上的表情就是一直笑。

「沒有啦，其實我每次上場打擊都會習慣向對方投手打招呼，不是做個手勢，就是點個頭，但看到泰迪，就變這樣了（比出手指愛心）。」陳傑憲賽前回應昨天場上的有愛舉動。

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陳傑憲表示，以前在隊上和泰迪的互動就很好，「他的人也很好，我那時聽到他來，就透過翻譯跟他說，我們差不多年紀耶，但你看起來就是比較老，先給他一個下馬威!」結果後來到了隊內紅白賽，只要泰迪解決掉陳傑憲，他也會立刻用誇張表情回嗆。

過去兩季這樣互相鬧來鬧去的隊友情誼，也讓陳傑憲昨天在場上「公然示愛」，他還透露：「泰迪原本是很認真地看著我，結果後來就一直笑。看他笑了之後，我就跟著笑。」

不過提及昨天泰迪表現，陳傑憲倒是認為他有所保留，「因為昨天天氣不太好，他有點保留實力，不然他可以更好。」雖然泰迪2局投球仍讓獅隊6上6下，但陳傑憲直言，天候不佳其實也會讓野手不好發揮，表示：「天氣不太好，球員也不好施展，大家都辛苦了。」

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