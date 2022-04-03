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PLG》手超燙！忻沃克飆8顆三分球 夢想家狂勝領航猿34分

2022/04/03 17:01

忻沃克。（夢想家提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕PLG台新夢想家今天靠著忻沃克狂飆8顆三分球，攻下生涯新高35分，共計4人得分達雙位數，終場111：77痛宰桃園領航猿，送給對手3連敗。

忻沃克為上季年度第六人，今天他從先發出發，出賽33分35秒，全場22投13中，包括外線15投8中，拿下35分、9籃板，而得分也刷新他去年3月21日的34分，對手同樣是領航猿。

忻沃克提到，其實開季狀況起伏不定，但他還是積極攻擊，累積信心，相信自己一定能辦得到，對於年度獎項部分，他並沒有多加著墨，而是希望能幫助球隊贏球，特別是明天還得對新北國王，他相信能贏球，對自己和團隊都能注入強心針。

忻沃克。（夢想家提供）

夢想家對上只有單洋將喬丹坐鎮的領航猿，把握機會痛打對手，全場最多領先37分，吉爾貝克拿22分、9籃板，吉爾貝克有18分、13籃板，而林俊吉也有12分、6助攻，連季前受傷的吳松蔚也在此戰復出，拿下9分。

至於領航猿部分，代理總教練顏行書因家中有事告假，由楊宜峰暫代兵符，且礙於傷兵困擾，只有10名可用之兵，施晉堯的22分為全隊最佳，盧峻翔有16分進帳，喬丹15分、12籃板，吞下3連敗後，戰績下滑至6勝14負，與第4的攻城獅差距拉開至5場，與季後賽漸行漸遠。

施晉堯。（ＰＬＧ提供）

喬丹。（ＰＬＧ提供）

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