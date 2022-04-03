羽球》清晨盃週二開幕蔡英文將致詞 麟洋配拆夥出擊成焦點

奧運金牌組合王齊麟、李洋與百歲人瑞林友茂。（全民羽協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕邁入第50屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，今年再突破，頭一回邀請國家元首出席開幕典禮，以及台灣首面羽球奧運金牌「黃金男雙」李洋／王齊麟擔綱宣傳大使，並且史上第一次所有賽事場地直播，為球友留下美好回憶。

「經過去年第一次停辦，今年清晨盃好不容易回來了，又正好50週年，希望可以全部場次直播，畢竟以往這些打球的人，不是每個人都會錄製自己比賽的影片，難得有機會可以存下自己比賽回憶。」中華全民羽球發展協會理事長吳宜倫表示清晨盃向來是參與的人比觀眾多，這回首次嘗試，全部場次、24個場地直播，就是盼望除了為球友們留下回憶外，也可讓更多球迷觀賞，讓沒辦法來到現場加油的民眾也能看球，一樓主轉播場地，還會安排主播和球評。

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清晨盃自1972年開始舉辦，創辦人台灣「羽球之父」吳文達先生，起初只是為了讓早起在圓山上打球的球友有比賽的機會，第一屆賽事從大約100人左右在平日上班前相互交流運動，經過數十年的推廣，到近幾年吸引上千名國、內外羽球愛好者參加。

第50屆清晨盃將於4月4日至7日在台北體育館進行，依舊吸引國內2500位球友報名，而開幕典禮維持傳統在第二天的4月5日舉辦，屆時總統蔡英文將出席致詞，麟洋配則攜手金氏世界紀錄認證的百歲羽球人瑞「老頑童」林友茂先生和高齡92歲的創辦人吳蔡秀珍女士，共同進行開球儀式。

「今年清晨盃由麟洋配擔任宣傳大使，不只形象符合，而且他們小時候都打過清晨盃，在家庭帶動下，逐漸走向羽球選手之路。」吳宜倫表示當初創辦人她阿公吳文達的用意，就是希望家庭一同參與羽球，一起持續運動下去，「王齊麟和李洋都因為父母愛打球，愛上這運動，後來他們打到奧運金牌，對於羽球推廣者來說，這段歷程真的非常令人感動。」

清晨盃推廣羽球發展，賽事組別包括專業組、業餘組、極具特色的加歲組，還有每年重頭戲之一的邀請組，今年邀請組的賽事有明星家庭組，邀請麟洋配及多位國手的家庭成員共同組隊進行挑戰賽，以及李洋、王齊麟分別與8點檔本土劇演員組軍的明星團體對抗賽。

「李洋隊」由李洋率領謝承均、黃玉榮跟周宜霈（大牙），「齊麟隊」則是王齊麟帶著亮哲、李易和蔡君茹（六月）等藝人各搭配一位國手進行團體PK賽，除了奧運金牌王齊麟、李洋外，教練陳宏麟及國內第二男雙楊博涵等好手也都將一起參與。

宣傳組賽事明星羽球隊合影。（全民羽協提供）

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