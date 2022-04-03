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T1》胡瓏貿缺陣沒差 海神照樣痛宰獵鷹穩坐龍頭

2022/04/03 17:46

海神布銳克曼。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕為了拚季後賽資格，台鋼獵鷹近期改由UBA 3冠教頭劉孟竹執掌兵符，今天在主場迎戰龍頭高雄海神，即便上半場獵鷹以1分領先，但易籃後攻守失序，最終以77：102不敵海神，苦吞4連敗，本季對戰一勝難求。

獵鷹近期再度陷入連敗泥淖，週五宣布改由劉孟竹執掌兵符，原本總教練吳志偉調任球團總監，盼能打出一番新氣象，但劉孟竹執教首秀獵鷹仍不敵台中太陽，沒能止敗。

獵鷹今天回到主場迎戰龍頭海神，本季獵鷹對上海神吞下對戰3連敗，不過，今天海神一哥胡瓏貿缺陣，獵鷹盼能扳回一城。

上半場戰況膠著，獵鷹洋將喬登在首節後段連續命中三分球，助獵鷹以1分差緊咬海神，且第2節趁著海神熄火，單節只拿15分情況下，獵鷹反倒以1分超前。

不過，海神在第3節攻勢多點開花，除了庫薩斯在禁區逞威單節獨拿10分，射手于煥亞挺身而出接連飆進三分球，助隊取得雙位數領先，加上獵鷹在決勝節進攻當機，讓海神揚長而去。

海神今有6人得分上雙，庫薩斯繳出全隊最高19分、12籃板，布銳克曼挹注16分、8助攻，即便胡瓏貿缺陣，戰力並未受太大影響，防守也能壓制獵鷹，讓他們只拿77分，為本季對戰的最低得分。

獵鷹此仗大多倚賴洋將發揮，喬登繳出全隊最高21分，賈西亞挹注20分、8籃板，阿提諾進帳19分，本土球員沒人得分上雙，此仗獵鷹三分球命中率僅16.1%，罰球命中率也只有58.8%，種下敗因。

海神霍爾。（T1聯盟提供）

海神于煥亞。（T1聯盟提供）

獵鷹阿提諾。（T1聯盟提供）

獵鷹賈西亞。（T1聯盟提供）

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