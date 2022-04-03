中職》徐若熙狀況「有一點麻煩」 葉總證實手肘韌帶撕裂

徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕21歲的味全龍「火球男」徐若熙今年因手肘不適趕不上開季，但原本檢查結果未發現結構性損傷，但龍隊教頭葉君璋賽前說明傷勢時，表示經過再次檢查確實出現韌帶撕裂，也坦言：「是有一點麻煩」。

徐若熙去年投出火球驚奇，不但初登板就寫下最年輕單場11K紀錄，也曾締造先發開局連8打席三振，只是也正因球速快，導致他手肘狀況再拉警報。葉總坦言：「球太快，就容易有這種狀況。」

請繼續往下閱讀...

「若熙還需要一些時間，目前看來還不到嚴重，但確實是有一點麻煩。」葉總表示目前徐若熙就待在二軍調整，雖然暫停牛棚練投，但其他訓練維持正常，接下來這週可能狀況會比較明朗，屆時才能跟外界說明。

葉總指出，接受PRP（高濃度血小板血漿）療法，是徐若熙可能的選項，但一旦進行這種治療，必須要完整休息四週，所以目前仍在多方詢問其他醫生觀點，找出最合適的治療方式。儘管徐若熙目前的狀況還不至於動刀，但從葉總的說法聽來，確實有些棘手。

不過葉總認為，儘管少了徐若熙會有影響，但目前其他投手表現也不錯，王維中預定15日在天母主場開幕戰登板，其他像是郭郁政、林子昱，還有廖任磊，都是先發投手的可用之兵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法