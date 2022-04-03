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PLG》高國豪全能演出、法獅飆31分 攻城獅扳倒勇士收3連勝

2022/04/03 19:22

攻城獅法獅。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG新竹街口攻城獅今靠著法獅攻下31分，加上球隊「薪一哥」高國豪有24分、7籃板、7助攻全能表現，終場114：103擊敗台北富邦勇士，收下3連勝，勇士則吞下2連敗。

上季效力勇士的郭少傑，今天在前東家面前展現火燙手感，首節手感火燙，投進2顆三分球，一人就拿下12分，加上洋將法獅貢獻11分，助攻城獅帶著39：23領先前進第2節。

只是衛冕軍勇士並非省油的燈，林書緯和曾文鼎也在外圍連續開火，加上張宗憲的上籃得分，一度翻轉戰局，但高國豪在末節得分，讓攻城獅在半場打完仍以58：57保有領先。

不過，原本的拉鋸戰況在下半場變調，法獅展現多元得分手段，不管是切入、中距離或是外圍出手都有一套，他一人在第3節就包辦16分，比勇士團隊單節15分還多，攻城獅最多握有超過20分的領先優勢，即使勇士在最後靠著林書緯的三分球將比分追至個位數，但陳堅恩也馬上在外線回敬一球，徹底澆熄衛冕軍的反撲氣焰。

攻城獅共4人得分達雙位數，法獅拿31分還有17籃板，而前一場拿下生涯新高24分的高國豪，今再繳出24分、7籃板、7助攻的全能數據，郭少傑18分，而辛巴有20分、20籃板。

勇士有5人得分破10，新洋將瓊斯拿27分表現最佳，林書緯貢獻22分居次，張宗憲拿14分，林志傑有13分、13籃板，至於塞瑟夫得11分。

高國豪。（記者陳志曲攝）

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