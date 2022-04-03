T1》海神穩居龍頭仍不敢大意 于煥亞：每隊都不好打

海神于煥亞。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕T1聯盟龍頭高雄海神今迎戰台鋼獵鷹，即便一哥胡瓏貿缺陣，但全隊6人得分上雙，最終以102：77大勝對手，也拿下本季對戰4連勝，目前以18勝6負穩座聯盟龍頭。雖然球隊一路穩定前進，但當家射手于煥亞認為，到了球季尾聲各隊陣容漸趨完整，其實每隊都不好打，都不能大意。

海神今天在上半場打完以1分落後，但在第3節上演逆轉秀，以一波32：15攻勢扭轉戰局。前役三分外線熄火的于煥亞，今天手感回溫，砍進5顆三分球，攻下本土最佳15分，外帶4籃板、4助攻、3抄截。

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于煥亞認為，開賽專注度不夠，是上半場比賽膠著的最大原因，「我們直到下半場才打出應有球風，上半場打得比較急躁。其實各隊陣容補強後都漸趨完整，每支隊伍都不好打，之後開賽就要保持100分的專注，面對比賽。」

海神總教練喬伊斯肯定霍爾、勤明慶以及吳怡斌的表現，他們在胡瓏貿因傷缺陣，且庫薩斯有犯規麻煩的情況下挺身而出，也展現出海神板凳深度。另外，從獵鷹轉戰海神的陳內斯，今天替補上陣迎戰老東家，攻下11分、10籃板，喬伊斯說：「因為獵鷹陣容改變，陳內斯才有機會加入我們，他也打出不錯效率，很開心有他的加入。」

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