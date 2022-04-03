晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》海神穩居龍頭仍不敢大意 于煥亞：每隊都不好打

2022/04/03 20:08

海神于煥亞。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕T1聯盟龍頭高雄海神今迎戰台鋼獵鷹，即便一哥胡瓏貿缺陣，但全隊6人得分上雙，最終以102：77大勝對手，也拿下本季對戰4連勝，目前以18勝6負穩座聯盟龍頭。雖然球隊一路穩定前進，但當家射手于煥亞認為，到了球季尾聲各隊陣容漸趨完整，其實每隊都不好打，都不能大意。

海神今天在上半場打完以1分落後，但在第3節上演逆轉秀，以一波32：15攻勢扭轉戰局。前役三分外線熄火的于煥亞，今天手感回溫，砍進5顆三分球，攻下本土最佳15分，外帶4籃板、4助攻、3抄截。

于煥亞認為，開賽專注度不夠，是上半場比賽膠著的最大原因，「我們直到下半場才打出應有球風，上半場打得比較急躁。其實各隊陣容補強後都漸趨完整，每支隊伍都不好打，之後開賽就要保持100分的專注，面對比賽。」

海神總教練喬伊斯肯定霍爾、勤明慶以及吳怡斌的表現，他們在胡瓏貿因傷缺陣，且庫薩斯有犯規麻煩的情況下挺身而出，也展現出海神板凳深度。另外，從獵鷹轉戰海神的陳內斯，今天替補上陣迎戰老東家，攻下11分、10籃板，喬伊斯說：「因為獵鷹陣容改變，陳內斯才有機會加入我們，他也打出不錯效率，很開心有他的加入。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。