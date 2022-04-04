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富邦迎戰兄弟本土王牌對決 今日賽事預告與轉播

2022/04/04 07:02

兄弟鄭凱文對決富邦江少慶。（資料照）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天NBA賽事將由勇士作客國王，昨已確定拿下季後賽門票的金州大軍，本季面對國王三戰全勝，今天能否完成橫掃呢？記得收看轉播囉！

中職賽事進入第三天，昨在洲際球場拿下本季首勝的中信兄弟今將踢館富邦悍將主場，兩隊都推出本土強投，將由鄭凱文對決江少慶。統一獅則將繼續在台南迎戰味全龍，獅隊派出左投江辰晏對決味全洋投鋼龍，昨輸球的獅隊能否雪恥成功呢？喜愛中職的球迷千萬不要錯過了！

中職

17:05 中信兄弟＠富邦悍將 Momo綜合台、愛爾達體育2台、Twitch、CPBLTV
17:05 味全龍＠ 統一獅 愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1、Twitch、CPBLTV

MLB春訓

09:05 道奇@天使 愛爾達體育2台

NBA

09:00 勇士@國王 緯來體育、愛爾達體育1台

11:30 金塊@湖人 緯來體育 D-LIVE

PLG

14:30 國王@夢想家 洲際迷你蛋
17:00 鋼鐵人@勇士 臺北和平籃球館
轉播：MOMO綜合台、民視第一台

T1

14:00 中信特攻@台啤英熊 天母體育館

轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS 2

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