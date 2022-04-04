日職》讓火腿中繼神獸臉超臭！ BIG BOSS詭異戰術引熱議

宮西尚生在得知要故意四壞保送後表情明顯不悅。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿昨天以2：4不敵歐力士，開季至今1勝8敗，比賽中新庄剛志的詭異戰術，以及中繼神獸宮西尚生的反應更是引起球迷熱議，此役新庄剛志賽後也再度不接受訪問。

火腿在4上先靠今川優馬砲擊宮城大彌的2分彈先馳得點，不過5下就被佐野皓大的2分彈追平，雙方平手的局面維持到8局，火腿派出日職中繼記錄保持人宮西尚生登板，他先被福田周平敲安，接著福田周平再靠盜壘進佔得點圈，隨後因宗佑磨的中外野飛球推進上三壘得分大門。

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接著宮西在面對紅林弘太郎時投到1好3壞球數落後，此時新庄剛志竟直接要求故意四壞保送紅林弘太郎，來面對歐力士當家強打，同時也是日本國家隊強力左打吉田正尚，而宮西在得知這項戰術時，表現明顯不悅地往休息室看。

在故意四壞保送後，紅林弘太郎成功盜上二壘，接著吉田正尚馬上發揮四棒價值，於1好3壞時對宮西尚生敲出安打，打出2分超前安，終場歐力士就靠著這關鍵2分，以4：2擊敗日本火腿，系列賽3勝橫掃成功。

根據日媒報導，賽後被問起當下情況，吉田正尚表示，他沒有對手故意四壞保送上一棒來對決自己的記憶：「我想，這可能是一種戰術吧。」而下了失敗戰術的新庄剛志，賽後再度拒絕受訪，僅透過球團表示：「錯誤太多就會發生這種狀況。從現在起，從現在起。」

新庄剛志開季至今的調度與戰術使用都讓許多球迷感到議論紛紛，有日本球迷就指出，「原本以為新庄剛志會帶來截然不同的氣氛，然而現在就一個正常的棒球角度來說，會質疑他能不能好好地領導球隊。包含使用從來沒先發過的奇怪投手先發，先前也讓例行賽從未後援過的伊藤大海後援登板。原本以為不論輸贏都會接受訪問，結果卻跟想像中不太一樣。他也擔心札幌巨蛋現在恐怕會充滿奇怪的氛圍。」

北海道日本火腿鬥士宮西尚生是日職與世界棒壇史上最多中繼成功的紀錄保持人。（資料照，記者陳志曲攝）

另一位球迷也說道：「在故意四壞時宮西尚生的表情讓我無話可說，是感覺不被信賴嗎？或許換個角度來講，對總教練擺出這樣的表情也是不對的，但那也可能是他從不斷累積的試驗中鍛鍊出的自信。而且在3壞球時敬遠紅林弘太郎，卻沒在3壞球時敬遠吉田正尚，戰術層面上也沒有一致性（當時一壘沒有跑者），就結果論而言，跟紅林對決可能比較好，雖然不想說新庄的壞話，但真的沒辦法理解。」

宮西尚生是日本中繼紀錄保持人，生涯至今一共出賽788場，而374次中繼成功不僅是日本史上第一人，同時還是世界棒壇第一人。宮西尚生的生涯666.1局投球防禦率僅2.42，然而對待後援經驗如此深厚的宮西尚生，新庄剛志竟在熱身賽就讓生涯從來沒有先發過的宮西尚生做為假先發出賽，當時該舉動就已經引發熱議。如今新庄的戰術再讓宮西尚生面露難色，本季兩人未來互動恐怕也將成為火腿隊令人擔心的一點。

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